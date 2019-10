Kuidas kasutada sügisesi lehti | Võimalused, mille peale sa tõenäoliselt ei tuleks!

Igal sügisel seisab aednik samade küsimuste ees. Üks kõige painavamaid on, mida teha lehtedega? Nende riisumine on igavesti tüütu töö ja see on alles pool võitu. Selgitame, millal peab lehti koristama ja millal ei pea. Pakume välja ka hulgaliselt võimalusi koristatud lehtede kasutamiseks, mille peale sa ise ei pruugi olla tulnudki! Vaata järele!