Kust tuleb imelik komme puuvõõriku all suudelda? Vaata järele!

Puuvõõriku majja riputamise tava ulatub muistsete druiidide aega. Puuvõõrikule on omistatud müstilist jõudu, mis toob majapidamisele õnne ja peletab kurje vaime. Norra mütoloogias on taime kasutatud ka armastuse ja sõpruse sümbolina.

Puuvõõriku all suudlemise tava on pärit Inglismaalt. Algne komme oli, et enne inimese suudlemist nopiti puuvõõrikust mari ja kui kõik marjad olid otsas, ei tohtinud enam suudleda.

Olgugi et puuvõõrikul on müstiline taust, ei tasu selle marja suhu pista – taim on väga mürgine. Suudlemine seevastu on aga enam kui lubatud!