Maalehe hoidisekonkurss juba sel laupäeval

Olustvere hoidisemess on 21. septembril mõisa territooriumil ning sealses leivakojas leiab aset ka konkursi hoidiste hindamine. Seega ootame teie konkursihoidiseid leivakotta 21. septembri hommikul kella 11ks.

Osalema on oodatud Eestimaal kasvatatud toorainest valmistatud köögiviljahoidiseid, -salateid ja tšatnisid. Anname välja ka eripreemia parimale moosile või muule magusale hoidisele kategoorias “Memme maiustused”. Nagu ikka, saab auhinnatud ka kõige kaunimalt kujundatud hoidis.

Eesti parima hoidise selgitab välja asjatundjate žürii. Et seda saaks proovida kogu Eesti rahvas, lubab Põltsamaa Felix võiduretsepti ka sel aastal purki panna. See ongi konkursi peaauhind. Kuid parimatele on auhindu ja üllatusi veelgi.