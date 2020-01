Mida teha jõululilledega, kui nad on õitsenud?

Jätke pott samale kohale, kus see oli õitsemise ajal. Võib juhtuda, et kevadel õitseb taim uuesti, aga õisi on siis muidugi vähem kui jõuluajal.

Et kevadine tugev päike jõulukaktust ei põletaks, hoidke teda suveni poolvarjus. Kevadel tehke lülilistest võrsetippudest 2–3 lüliga pistikuid. Juurduma pange need vette või niiskesse freesturba-liiva (1:1) segusse.

Selleks et kõrglehed uuesti värvuksid, tuleb lühipäevataimest jõulutähele panna alates septembri keskpaigast iga päev pähe “müts”, et ta saaks valgust vaid 10 tundi. See on tüütu ja tulemus pole selline nagu aiandis kasvanud taimel.