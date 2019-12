Miks mu kuuking ometi uuesti õitseda ei taha?

Vaatamata rikkalikule õitsemisele on kuukingal peale õitsemist väike puhkepaus ning siis jääb kaunist taimest aknalauale alles üks roheline lösutav olevus.

Mõningase puhkamise järel hakkab kuuking taas õitsema. Kuid alati mitte. Põhjuseid, miks kuuking ei õitse, on mitmeid ning ühest vastust on keeruline anda. Kõik sõltub konkreetsest kasvukohast ning hooldusest. Järgnevalt mõned põhjused, miks kuuking õitseda ei taha.

Kuigi looduses kasvavad kuukingad enamasti varjulises kohas puude tüvedel või võras, kuhu ei ulatu kõrvetavad päikesekiired, siis kodus ei tohiks neid asetada liialt varjulisse kohta. Seal lihtsalt pole taimel jaksu õienuppe moodustada, või kui need moodustuvadki, siis pudenevad nad pruunistumise järel taimelt üsna pea (sageli juhtub seda talvel, mil valgust on napilt). Ent ka kõrvetavas täispäikeses ei tunne kuuking end hästi. Parim on valge, kuid kõrvetavate päikesekiirte eest kaitstud kasvukoht.

Soojalembestena vajavad kuukingad kasvuks ja õitsemiseks piisavalt soojust. Kasvukoha temperatuur võiks olla +18º...+25º C. Et ergutada taime moodustama õienuppe, võib taimi umbes kuu aja vältel hoida temperatuuril +14º...+17º C. Sel ajal kasta taime tagasihoidlikumalt ning õisi on lootust näha 3-4 kuu möödudes. Äärmuslikult kõikuv temperatuur, liigne jahedus talvel ning liigne soojus vähese valgusega kurnab taime ja õitsemise asemel püüab taim lihtsalt elus püsida.

Külm ja kare kastmisvesi ning kastmisvead, nagu sage substraadi läbikuivamine või vettimine, võivad samuti põhjustada taime mitteõitsemist. Pehme ja toasoe kastmisvesi ning reeglipärane kastmine tagavad taime hea tervise ning soodustavad õitsemist.