Neli ülilihtsat võimalust, kuidas teha ise parimat lehekomposti

Erinevalt kompostist, mida toodavad peamiselt bakterid, kes töötavad kõige paremini soojades tingimustes, lagundavad lehti seened, mis on aktiivsemad madalamatel temperatuuridel.

Selleks, et parimat lehekomposti valmistada, on olemas neli levinud võimalust, mida saab edukalt igas majapidamises kasutada. Valik on sinu!