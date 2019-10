NÕUANNE | Täpselt nii tuleb käituda äraõitsenud kuukingaga

Kui kuuking lõpetab õitsemise, tahab ta veidi aega taastuda. Kui õiteta õisikuvars on roheline, siis ärge seda täielikult eemaldage, vaid lõigake tagasi alumise õie alt. Sõlmekohtadest võivad hakata arenema uued õisikuharud.

Kui kuuking keeldub mõne kuu pärast uuesti õitsemast, siis on tavaliselt põhjuseks liiga soe või pime kasvukoht. Õitsemist aitab esile kutsuda mõnenädalane jahedus. Meie kliimas saab ta selle kätte tavaliselt kütteperioodi eelsel ajal, kui ilmad on jahedamad, kuid mitte piisavalt külmad, et oleks vaja kütta.