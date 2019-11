Parim aeg valge riisi söömiseks on enne und, kas tead miks?

See on tingitud suurest insuliinikogusest, mis vabaneb pärast kõrge glükoosisisaldusega sööki. Insuliin juhib omakorda ajju aminohapet trüptofaani, mis aitab und esile kutsuda.

Trüptofaani üks ülesanne on tungida ajju ja sünteesida seratoniini. Nagu paljud teavad, on seratoniin aju kemikaal, mis on hea tuju ja une jaoks hädavajalik. Öösel muundatakse see omakorda melatoniiniks – hormooniks, mis aitab meil end välja lülitada.