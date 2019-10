8 min.

Praegu on parim aeg lillesibulate istustamiseks | Vaata, kuidas teha seda nii, et sinu aed oleks kevadel erakordselt kaunis

Aastakümneid on teatud, et kevadlillede sibulad tuleb mulda panna koos laste koolisaatmisega - septembris. Aeg on edasi läinud, kliima on muutunud ja seetõttu on vaja ümber kujundada ka aednike arusaamad sellest, mis ajaks ning kuidas lillesibulad mulda peavad saama.