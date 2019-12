Pühade ajal võib - šokolaad ja jõulud on lahutamatud

Jõulueelne kommivabrik on nagu magusasõbra muinasjutumaa. Vilkalt jooksevad mööda konveierilinte šokolaaditahvlid, nagu küllusesarvest libisevad suurtest torudest erivärvilised šokolaadikommid kirevatesse karpidesse ja kõikjal levib peadpööritav magus šokolaadilõhn. Hiigelsuurde lattu kärutatakse tõstukitega valmistoodangut, ja äärest ääreni maiustusekaste täis riiuleid vaadates tundub uskumatu, et selle kõik sööme me lähema paari kuu jooksul ära.