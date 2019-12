Stressivaba kaalulangus ja veel 4 põhjust, miks süüa igal võimalusel pomelit

Pomel on väga suur tsitrus vili, mille sisu peidab mahadat greibile sarnast, ent magusamat maitset. Hea on teada, et pomel puhastatakse enne söömist mõrkja maitsega valgetest membraanidest täielikult - vastasel juhul valmistab selle vilja söömine igaühele kindla pettumuse ja ei saa aimugi tema suurepärastest maitseomadustest.

Pomel on tõenäoliselt pärit Aasiast, kus on seda kasvatatud aastatuhandeid ning see on kõrgelt hinnatud puuvili sellistes riikides nagu Hiina, Indoneesia ja Tai. Kus süüakse teda nii soolaste kui ka magusate toitude osana, samuti juuakse palju tema värskendavat, vitamiinirikast mahla.