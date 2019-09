SÜGIS KÄES | Vaata, millal on parim aeg maha panna taliküüslauk ja kuidas seda teha

Küüslauk kasvab pea igas aiaga majapidamises, kuid vähesed teavad, et saagi kvaliteet oleneb väga palju ka õigest mahapanekuhetkest. Millal seda siis teha?

Oktoobri algul kuni novembris on õige aeg panna maha taliküüslauk.

Üldiselt tuleb arvestada, et küüned peavad mulda saama 1–1,5 kuud enne püsivate külmade saabumist, siis saavad need korralikult juurduda, kuid ei jõua veel tärgata. Kui panete taliküüslaugu maha liiga vara, mil õhk ja muld on veel soojad, võivad küüned hakata pealseid kasvatama.