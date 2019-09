Sügisene suurpuhastus aias: vaata, millised tööd tuleb kindlasti ära teha!

Aednikul on aeg teha veel viimased pingutused, et siis õige pea suurem aiatööde hooaeg lõppenuks lugeda.

Kahjurid ja haigusetekitajad talvituvad mullas, multšis, taimejäänustel, mahalangenud lehtedel ja koorepragudes. Kuigi talv tundub olevat veel mägede taga, on just praegu oskusliku tegutsemisega võimalik kahjurite talvitumisplaane nurjata ning nii nende hulka oluliselt vähendada. Või vähemalt rikkuda talvitumine nii, et see lõpeb ikkagi kahjurite hukuga. Mida tuleks siis aia tervise heaks sügisel teha?