Tahad teada, millisest õunasordist saab parimat mahla? Vaata järele!

Kodumaised õunad valmivad juba hoogsalt ning esimene isu on ka ilmselt juba ära söödud. Nüüd saab mõelda õunte kasutamise ja säilitamise peale.

Kodune õunamahl on tervislik ja maitsev talvine vitamiiniallikas. Kuid tuleb välja, et mahlateoks ei kõlba üldsegi mitte igasugune õun.

Mõni sort on liiga vähe mahlane, mõni jällegi lootusetult hapu, millist siis valida?

`Sügisjoonik`

On üks parimaid mahlaõunu. Sobib hästi ka hoidistesse ja kuivatamiseks. See on ideaalne sort koduaeda neile, kes armastavad talvevarusid koguda.

`Krista`

Tiheda valge, mahlase ja magushapu viljalihaga õun. Sobib hästi mahlaks, aga ka niisama söömiseks.

`Treboux` (ehk Pärnu tuviõun ehk Lambanina)

Viljaliha valge, peeneteraline, mahlane, väga maitsev sobib nii värskelt söömiseks kui kompotiks, kuivatamiseks ja mahlaks.

`Melba`

On juba väga levinud sort meie koduaedades. Just see sort on parim klaasjate õunatükkidega keedise valmistamiseks ning sellest saab ka suurepärast mahla juhul kui seda maitsvat õuna enne lihtsalt ära ei sööda!

`Liivi kuldrenett`