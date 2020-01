TALVEAEDNIKU NIPID | Kasvatage värsked sellerid, peedid ja sibulad oma aknalaual. Just praegu!

Köögiviljade ajatamine on kodusel aknalaual lihtne ning see pakub võimaluse saada värsket maitserohelist. Omakasvatatud maitseroheline on vitamiinirikas, käepärane ja alati värske. Talve algul on sobiv aeg keldrist välja tuua juurikad ja osta poest ajatussibulad.

Juurviljadest ajatatakse juursellerit, juurpeterselli ja söögipeeti, eriti hästi sobivad ajatamiseks juba keldris või hoiuruumis kergelt kasvama hakanud juurviljad.

Juurviljade ajatamiseks vajate taimepotte. Poti materjal ei ole oluline, tähtis on hoopis poti sügavus. See ei tohi olla madalam kui 10 cm, sest juurvili peab potti mahtuma.