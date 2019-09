Talveõrnad maitsetaimed vajavad katet, aga millal?

Mitmeaastased maitsetaimed – sidrunmeliss, tähklavendel, aed- ja muskaatsalvei, aed-liivatee – vajavad mitmel pool talvekatet. Selliste taimede kasvatamisel on ka oluline valida neile sobiv kasvukoht - soe, päikeseline ja mitte mingil juhul liigniiske.

Kuigi estragonpuju ja piparmünt on suhteliselt külmakindlad, võivad needki lumevaesel talvel pakase tõttu kannatada. Eriti, kui viimane saabub ootamatult.

Hea on teada, et püsikuid võib katta alles siis, kui maapind on kergelt külmunud, taimed kasvu lõpetanud ning õhutemperatuur alla 0°.