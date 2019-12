AASTA TOP 2019 | Rästikutest roosideni ehk lõppeva aasta kõige loetumad lood Maakodu veebis

FOTO: Allan Mehik

Rästikud on juba üleval ning liikvel, kuid seni on esimesed kontaktid inimeste ja madude vahel mürgistusteabekeskuse andmetel veel õnnelikult lõppenud.





Kohvipaksul on kümneid kui mitte sadu kasutamisviise - üks kasulikum ja looduslähedasem kui teine. Seda polnud me aga enne kuulnud, et kohvipaksuga saab ka sääski tõrjuda.





Vahel kipub vannituppa - seinaplaatidele, kraanikausile jm - tekkima inetu hallituskiht, mille eemaldamine võib ootamatult tülikaks osutuda. Pakume sulle hallitusega võitlemiseks ühe lihtsa, kuid tõhusa mooduse.





Lehetäid toituvad taimemahlast, samal ajal eritavad nad taimedesse mürkaineid, mille tulemusena lehed keerduvad.





Kahjustus võib olla nii massiivne, et taimed hukkuvad.





Kõik on lapsepõlves maganud küüslaugust keedega või riputanud seda nina lähedale. Nii raviti suurematsorti nohu. Tuleb välja, et küüslaugust sünnib kasu ka ilma nohuta.





Aiapidaja vihatuim kaaslane on kindlasti väike armas loomake – mutt. Märkimisväärne on selle juures, et muti sooritatud kahju piirdub vaid muru rikkumisega. Jutud sellest, kuidas mutt sööb ära lillesibulad või hävitab taimede juured, ei vasta tõele. Sellist pandust teeb siiski hoopis vesirott. Kevadel on mutid eriti aktiivsed. Ka sellel aastal ähvardab ilusast murust saada igas teises aias ärritav songermaa.





Pühapäeval tabas roosisõpru ehmatav teade — viie aasta eest hävingust pääsenud Põltsamaa roosiaia saatus on taas kaalukausil ning riik soovib haruldase pargirooside kollektsiooni välja juurimist, et maa müüki paana.