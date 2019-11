FOTOD | 2019. aasta parimas talus kasvavad sõbralikult koos poolsada herefordi veist ja 350 tekseli lihalammast

Loomad aitavad maal puhata

2011. aastal hakati talus tegelema ka loomadega ning nüüd on perel poolsada herefordi tõugu veist, mõni šoti mägiveise ristand. Lisaks elab talus umbes 350 tekseli tõugu lihalammast. „Mahepõllumajanduse juures on alati hea, kui sõnnik omast käest võtta on. Lisaks mõjutab saaki ka see, milline on viljavaheldus. Meie kasvatame kaks aastat vilja ja kaks aastat ristikut. Selline külvikord aitab maal puhata ja tõsta mullaviljakust,“ selgitab Ivar. Ka karjatamine käib külvikorra järgi. Loomad on head umbrohtude tõrjujad ja lisaks väetavad nad maad. Plussiks on ka see, et kuna karjamaa pidevalt vahetub, ei ole parasiitide probleem loomadel suur. „Lisaks, mis talu see ikka ilma loomadeta on,“ selgitab Aivar loomade võtmise põhjust.