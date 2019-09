FOTOD | Ammuta inspiratsiooni Soome suurimalt sisustus-ja disainimessilt

Sel nädalavahetusel toimub Helsingis Soome suurim sisustusmess Habitare, mille tunnuslauseks on meelte ruum. Kodu lõhnad, värvid, materjalid ja valgus loovad füüsilise ruumi kõrval ka tunderuume ning rahuldavad meie vajadusi.

Tänavune Habitare sisustusmess on jaotatud valdkondade järgi neljaks: Habi Kids ehk lasteala, start-up, valgustus ja eetika. Viimases on esitletud ettevõtted ja tooted, kes keskenduvad säästvale arengule ja soovile muuta maailm paremaks. Maakülade laatadest inspireeritud ala on justkui kohtumispaigaks tarbijatele ja eetilistele ostjatele.

Start-upi alal tutvustati uusi ja kasvavaid ettevõtteid: näiteks Birch&Tales, mis toodab kasepuust seinapaneele, Finishfire, mis on keskendunud kodustele tuleohutuskappide disainile, Joala Desing, mis on loonud laua, mille jalad meenutavad põhjapõdra sarvi. Teiste seas olid sel alal esindatud noor firma Husky Bongs, mille disainer on Wilhelm Bäckman. Tegu on noore Soome ettevõttega, mis soovib turule tuua ajatuid, aastakümneid kestvaid tooteid. Esimeseks sarjaks on neil puust ja metallist kombineeritud erikujulised, käsitööna valminud valgustid. Sel alal oli esindatud ka Eesti firma LuminaNordica, mis toodab disainvalgusteid ja -mööblit.

Messikeskuse ala on jaotatud aga valdkonniti viieks: Ahead, Folk, Decor, antiik, ja professionaalidele mõeldud Habitare Pro.

Ahead-alal esitletakse ja müüakse uusimaid disainitooteid. Sel alal on üleval eriväljapanekud ja lisaks saavad end seal esitleda noored disainerid. Folk on messikeskuses kodusisustuse osa, kus leidub kõike, mida ühes kodus vaja: saunad, kaminad, duširuumid, mööbel, kodumasinad jne.

Decor-alal on esitletud kõik kodusisustamise tarvikud ja teenused. Habitare suurel antiigiturul olid oma müügileti püsti pannud vanavarakogujad.