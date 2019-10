FOTOD | Kodumaine kasemahl turgutab neere ja peletab väsimust. Vaata, kuidas kohalik ettevõte seda toodab!

Seitse erinevat kasemahlajooki

Birch Lagooni kasemahlajoogid sisaldavad hapendatud kasemahla ja erinevaid teetõmmiseid. Korraga maitsestatakse ja villitakse pudelisse umbes 200 liitrit mahla. Kõik maitsed sünnivad kas Raini ja Birgiti isiklike eelistuste või tuttavatelt saadud vihjete põhjal, kuid tootmisesse lähevad ainult sellised maitsed, mis neile endile väga meeldivad. „Erilisi teadmisi meil ei ole ja kõik tooted on sündinud kahe inimese maitsemeele järgi,“ räägivad mõlemad uhkusega.

Kui esimeste toodete maitsete timmimine võttis paar hooaega, siis kõik viimased tooted on sündinud juba lihtsamalt. „Eks meil on juba omajagu kogemust ja teame, mis maitsed sobivad ning mis järjestuses asju tegema peab, et toode tuleks täpselt selline, nagu meile meeldib,“ selgitab tootmisprotsesse Rain. Birch Lagooni valikus on seitse erinevat maitset: klassikaline hapendatud kasemahl Originaal, Kasemünt, tatraõiega kasemahl, võililleteega kasemahl, Kasesõstar, kanepi ja ingveriga kasemahl ning kaseglögi. „Kõige viimaseks tooteks on meil kaseglögi, mille idee sündis mul unes nähtu põhjal,“ meenutab Birgit. Ta lisab, et kaseglögi on eriline, kuna see maitseb hästi nii kuumalt kui ka külmalt.