FOTOD | Osta ära unikaalne vanast koolimajast loodud kodu!

Säilinud on koolimaja algne plaanilahendus: keset hoonet asub mantelkorsten, ühel pool seda kooli õpperuum ja abiruum ning teisel pool kaks eluruumi; mantelkorstna ees on tuulekoda ja taga abiruum, mantelkorstnasse on ehitatud uus korstanajalg.

Hoones on säilinud palju originaalset siseviimistlust: algsed laiast lauast põrandad, laelaudis eluruumides, tahveluksed, mõned sulused, klassiruumis lubjatud palksein ja vana ahi, eluruumides krohvitud sein.