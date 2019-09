FOTOD | Osta endale kodu saarel, kus aeg peatub ja meri kõneleb!

Palkmaja ja endine loomalauda osa on klassikaliselt kõrge maakivi vundamendiga, mis maja renoveerimisel on ilusasti esile toodud. Maja keskel suur taluköök, suur elutuba, 3 magamistuba, kamimatuba, suur dušširuum, puukerisega leiliruum, 2 wc-d, esik ja verandatuba. Maja all ka kelder hoidiste säilitamiseks.