INSPIREERIV EDULUGU | Eesti kuulsaima präänikumeistri Natalja Rästase juhatas selle imelise tee juurde saatus ise!

Natalja kodu Kolkja külas on täis meelast meelõhna. Präänikutainas ootab külmkapis ja küpsetised valmivad kiiresti: natuke rullimist, suts ahju ja valmis need ongi. Natalja tahab, et külalised saaksid maitsta otse ahjust tulnud meepräänikuid. Soojast peast need lausa sulavad suus!

Lisatud videod präänikute kaunistamisest! Vaata ka Ungari meeprääniku retsepti.