4 min.

KEEGI POLE KAITSTUD | Taimetoitlus sind listeeriabakterist ei päästa! Vaata, kas muretsemiseks on tegelikult põhjust

Tapjabakter Listeria monocytogenes külvab hirmu kogu maailmas. Meil on see viimasel ajal ilmnenud loomsete toiduainete puhul, kuid mujal maailmas esineb selle bakteriga saastatust väga palju ka toore puu- ja köögivilja hulgas. Võib eeldada, et meilgi on see oht olemas, aga kui tõsine?