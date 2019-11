Kuidas kütta elektriga nii, et tuba on soe ja kulud kontrolli all?

Kõige suurema (ligi 98%) kasuteguriga on elektriga kütmine, iseäranis elektriradiaatoritega, sest kogu toodetud energia tuleb soojusena tuppa. Elektriradiaatoriga kütmine pole küll soodsaim soojasaamise viis, ent kahtlemata kõige paindlikum variant, eriti kui elektrikütet annab kombineerida näiteks ahju- või kaminaküttega.

Paindlikkus seisneb mõistagi tõsiasjas, et kui kaugküttevõrku ühendatud keskkütteradiaatorisse tuleb soojust just niipalju ja just sel ajal, nagu korteriühistus on otsustatud, siis elektriradikaid saab omanik alati ise reguleerida – kas, kui palju ja millal kütta.

Lõpptulemus sõltub soojustusest



Konvektortüüpi elektriradiaatoreid ei kasutataks nii massiliselt, kui nende kasutegur poleks nii hea. Kui keskkütte puhul sõltub kütmise kasutegur trassikadude suurusest ja sellest, milline on katlas kasutatav kütus ja kui efektiivselt see katel üldse töötab, siis elektrilise küttekeha puhul sääraseid kadusid sisuliselt pole. Ja kütmise tulemuslikkus sõltub pigem sellest, kui hästi maja on soojustatud, kas sellel on uued ja tihedad või vanad puitraamidega aknad jne. Elektriradiaatorite kasuks räägib ka asjaolu, et nende soetusmaksumus on suhteliselt väike. Samuti on neid lihtne paigaldada nii seinale kui ka põrandale.

Radiaatorid jagunevad üldiselt kaheks – mehaanilise ja elektroonilise termostaadiga. Mehaanilise, releekontaktidega termostaadi iseärasuseks on klõpsumine, kui temperatuur alla seadistatud piiri langeb ja radiaator tööle rakendub.

Mehaanilise termostaadiga radiaatoreid loetakse töökindlamaks näiteks toitepinge järskude kõikumiste puhul, ka nende hind on elektroonilise termostaadiga radiaatoritest

20–30% madalam.