Maakodu jõulunumbris: kolm pühaderüüs kodu, Kuremäe kloostri värvikas aed, leivameistri salanipid, ilutulestik lemmiklooma silme läbi

“Söön lammast, magan lambal, pesen lambaga ja kannan lammast,” kirjutab Ruta Tepp oma kodulehel. Midagi ei lähe raisku. Enda tarbeks valmistab Ruta isegi seepi ja salve.

Gotlandi tõug on karusnahalambad, keda aretades on kasutatud karakullilambaid. Vill on pehme ja siidine ega torgi kandjat. Lokkis karvaga nahk on lausa loodud kaunite rõivaste tegemiseks.