MAAKODU SEPTEMBRINUMBRIS | Idüll Noarootsis merevaate, kanahotelli ja gotlandi lammastega

Ligi 7000 ruutmeetri suuruses aias on kõik vaated loodud täpselt ja asjatundlikult, nii et igast aknast paistaks igal aastaajal killuke kaunist ja rahustavat loodust. Pererahva üks lemmikvaateid avaneb köögiaknast. “Kõige parem on värvikaid terrasse vaadata nõudepesemise ajal. Juba aastaid võtame abikaasaga iga päev üles teema, kes saab täna nõusid pesta. Mina jään tavaliselt alla,” ütleb Riho Raudi oma aeda tutvustades.

Airi Allvee , kelle tähelend lauljana algas kord saatest “Kaks takti ette”, unistas kunagi kodust Suurejõel vanavanaisa ehitatud majas. Praeguseks on ta seal elanud juba 15 aastat. Kõigi nende aastate jooksul on ta oma esivanemate kodu hellalt hoidnud ja tasapisi tohterdanud justkui austust väärivat vanakest. Vaarvanemate kodumaja algupäraseks taastamine ja olemasoleva säilitamine on üks Airi eesmärke.

“Neljakümne kuueselt tabas mind keskeakriis,” tunnistab peremees avala naeratusega. “Olen Laitses sündinud ja kasvanud, aga elanud linnas nii korteris kui ka oma majas. Ühtäkki tundsin, et on viimane aeg maale elama asuda.” Kuigi abikaasa Marget on läbini linna­inimene, elanud paar aastat koguni Peterburis, soostus ta mehe mõttega üllatavalt kiiresti.

Varjuaia nõtked näitsikud

Esmapilgul kaed ehk pisukese kadedusega valgusküllast aeda, kus on ohtrasti päikest, tuuleõhk liigutab õrnalt taimi ja vihm kastab neid. Tundub, et sellise aia pidajale jääbki vaid nautimise rõõm. Ent elu pole mustvalge, vaid õnneks värviline, olgu siis hallides või roosades toonides.

Üsna pea avastate, et ka keerulistes oludes annab kujundada põneva aia. Pealegi on sellise aia pidajal aega suvetoolis lesida ja kokteili limpsida, sest ära jääb igasugune kroonlehtede korjamine ja taimede toestamine. Kui suurem ahastus möödas, on aeg pidada plaani, kes on sellisesse varjuaeda oodatud, et rõõmsad oleksid nii taimed kui ka pererahvas. Niisiis, millised taimed sobivad varjuaeda?

Jakob Hurda sünnimajast on puudu vaid elumaja

Eesti suurmehe ja rahvaluulekuninga kodutalus Himmastes on renoveeritud aida- ja saunahoone, sissesõitu ehib maakividest kelder. Kodumajast endast on säilinud vaid lävekivi maastikul.

Kui Jakobsoni materiaalsest pärandist on Kurgjal säilinud uhke talukompleks, siis Hurda sünnikodust on järel ait, koda ja kelder ning needki on ehitatud XX sajandi algul. See tähendab, et need ei ole enam Hurda sünni aegsed, kuid Hurtade suguseltsi kuulsaim poeg võttis nende rajamisest osa.

Lüübnitsa aprikoosipuud

Sibulatee ja -laat on Peipsi-äärse Lüübnitsa küla kuulsaks teinud. Vähesed teavad, et Lüübnitsa on tuntud ka aprikoosipuude poolest. Anatoli Burlakov on kasvatanud aprikoose juba veerandsada aastat ja müünud neid kohalikel laatadel. Räpina Aianduskooli puuviljanduse õppejõud Jaan Kivistik, kes kirjutas Anatoli arikoosipuudest kümme aastat tagasi ja käis nüüd taas puude tervisega tutvumas, jagab oma tähelepanekuid ajakirjas.

Septembrikuu esikaas. Foto: Tiit Koha

Pihlakas puhastab ja pakub kaitset