1 min.

Moodne kunstkuusk võib endast kujutada ohtu moel, mida sa ei oska ette näha!

Tehisjõulupuid hakati valmistama XIX sajandil Saksamaal ja hiljem said need populaarseks Ameerika Ühendriikides. Tehispuid tehti roheliseks värvitud hanesulgedest, mis kinnitati traadist okste külge. Seejärel mähiti oksad ümber keskse varda, mis oli tüve eest. Sulgedest puud said eriti populaarseks XX sajandil. Hinnatud on ka nüüdsed tehispuud, mida valmistatakse plastist.