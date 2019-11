6 min.

Müüdid naast- ja lamellrehvide kohta – mis on tõde, mis vale?

Selle sügise esimesed miinuskraadid ja libedad teed on nähtud, peatselt on oodata lörtsi. Igipõline naast- ja lamellrehvide heitlus on liikvele lasknud arvukalt müüte, millest mõnel on tõepõhi all, mõnel mitte.