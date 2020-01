Uue aasta esimene Maakodu on ilmunud! Jaanuari ajakirjas: Tiina Loki pelgupaik hunte täis metsade süles

“See koht on minu jaoks turvaline ja võrreldav nagu ema üsas olemisega. Maalapp on poolkaare kujuline ja isegi tormid lähevad siit mööda,” lausub Tiina Lokk. “Kui oled inimestega nii palju suhelnud, nagu mu töö seda nõuab, siis ma ei tea mis oleks minust saanud, kui mul poleks maakodu, kus ennast laadida. See koht aitab mul tasakaalus püsida. Siin ma teen kõige paremini tööd.”

Tiina jaoks olid mulluse aasta viimased kuud kõige oodatumad ja samas töö osas ka kõige pingelisemad. Selleks korraks on taas minevikku jäänud palju energiat nõudnud ja rõõmu toonud järjekordne tipptasemel Pimedate Ööde Filmifestival ja kaunid pühad oma kallite laste ja lapselastega.