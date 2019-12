GALERII | Haruldased käsitöönukud toovad jõulutunde lähemale

Hansaplandi aianduskeskusesse siseneja sattub kohe justkui muinasjutumaale. Juba välisukselt jäävad vaatevälja kõrges tornis seisev Rapuntsel, kelle paks blond pats ulatub üles vaatava printsini ja nende seiklusest pajatava muinasjuturaamatuni.

“Meie tänavune jõulukuningriik lähtub vanadest ja armastatud muinasjuttudest,” kinnitab Mariana Hallikas, kes on tänavuse Hansaplanti jõulukuningriigi idee autor ja ühtlasi kaupluse juhataja.“Meie muinaslugude tegelasteks on käsitööna valminud nukud Sigrid Mäeotsa erakollektsioonist. Osa neist on tema enda tehtud ehk valminud Eestis. Mõnede nukkude detailid, aga ka nukud on ostetud välismaa kollektsionääride käest. Kõik need tegelased siinsetes muinaslugudes on siin ainueksemplarid.”

Mariana sai nukud aianduskeskuse müügisaali tänu tutvustele, aga riietas mitmed neist ise vastava teemaga sobivasse rüüsse.



Muinasjutud ilmestamas sisustusmoodi

Klassikaliste jõulutoonidega ehete nurgas näeme Punamütsikest koos vanaemaga kamina kõrval istumas ja jahimeest koos hundiga metsas. Selgub, et jahimees-nukk sai omale mängurelva laenata Nukuteatrist.

Avatud on ka reaalne Punamütiskese raamat, kust kõik need tegelased oleks justkui välja astunud. "Neid raamatuid on juba väga palju ostetud," märgib Mariana.

Kogu müügisaali kauba väljapanekud on leidlikult lahendatud. Kuna Punamütsikese tee vanaemani kulgeb osalt metsas, on kaubaalusteks puuriitadega täidetud kaablipoolid, siin seal näeb sammalt ja sammaldunud oksi, mis kannavad soojades toonides ehteid. Uudistades laudadele seatud tänavusi müügihitte – oravaid, öökulle, käbisid ja kitsekesi –, tabab nina metsa ja puidu lõhna. Tuleb välja, et siin on igal jõulumuinasjutul oma aroom, mille levimise tagavad lõhnamasinad.