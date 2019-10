MAAKODU OKTOOBRINUMBRIS | Kestev armastus andis jõu kauni Aadu talu loomiseks

Tallinnas ehitust õppinud Jaan ostis 1981. aastal laguneva Aadu talu ära ja hakkas seda tasapisi kõpitsema. 1985. aastal abiellus ta Algega, misjärel otsustati, et talust saab suvekodu. Aasta pärast sündis esimene poeg Jaagup. “Esialgu sai suveelamiseks korda tehtud vaid üks tuba. Tollal pidid patronaažiõed kodus käima, et kontrollida, kuidas ema hakkama saab ja imik areneb,” räägib Alge. “Aga meile jõudmiseks tuli avada ja sulgeda mitu karjaväravat.” Kui õde lõpuks hingeldades tuppa jõudis, lõi ta käsi kokku ja imestas: “Siin tõesti elataksegi!”

Omal ajal oli Saaremaa eksootiline paik: heast peast piiritsooni sõita ei saanud, pidi luba olema. Tuttavaid ja sõpru hakkas suviti ka Aadul käima. Öeldakse ikka, et külalistest on hea meel kaks korda: kui nad tulevad ja lähevad. Siis tuligi mõte: kui teeks õige proovi turismitaluga?

Pere tõmbas end ühel suvel koomale ja üüris kaks tuba välja. Tahtjatest puudust ei olnud ja see andis julgust. Kuressaares olnud korter müüdi maha, et midagi suuremat ette võtta.

Esmajoones otsustati korda teha vana 34 meetri pikkune palkait. Taastada ikka sellisena, nagu see kunagi oli. Tark ehitusmees alustab katusest ja ait pidi peale saama rookatuse. Käiku läks korteriraha. Vanasti seisid pere toidutagavarad aidas: oli riide-, vilja-, liha- ja kalaait... Aidas magasid suviti ka teenijatüdrukud ja suvilised, seega otsustati siia sisustada magamiskambrid.

Aida mõlemas otsas oli laudadest kuur mitmeks otstarbeks. Üsnagi suurest kuurist tehti nüüd puhkeruum, mis on ühtlasi söögisaal. Laes on servamata lauad ja jämedad talad, laudpõrand on uus. Sokliosa on laotud kividest, samuti mõnes kambris, et ruumidele kenamat ilmet anda.