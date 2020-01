4 min.

Veganluse varjupool: miljardid mesilased hukkuvad müstiliselt mandlipiima tootmise orjatööl

Väga paljud meie hulgast otsustavad taimetoidu kasuks, kuna selle tootmise kahjulik mõju keskkonnale on väiksem. Samuti ei pea siis kannatama süütult surevad loomad. Kahjuks ei pruugi need väited aga alati täielikult tõele vastata.



Paljud meist ei teagi, et ka hiigelsuurte mandlifarmide ülalpidamine ja töös hoidmine jätab meeletu ökoloogilise jalajälje ja võib ausalt öelda, et see nõuab lausa miljardeid elusid aastas.