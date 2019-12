Talunik teab rääkida: jätkusuutlik ja säästlik elustiil teeb õnnelikuks!

Kuidas kõik alguse sai?

Maria sattus Saaremaale tänu oma abikaasale, kes ta sinna elama kutsus. Maal elatakse ikka koos loodusega, kust leiab abi ka erinevatele tervisehädadele. Nii näiteks ei tormatud kohe poodi, kui pereliikmetel kusagil midagi valutama hakkas, vaid abi leiti hoopis loodusest. Tänu Maria teadmistele ja väga headele toodetele tekkisid ka esimesed kliendid, kes erinevate tervisemuredega Maria poole pöördusid. Just inimeste nõudlusest saigi alguse külapood, kust täna, seitse aastat hiljem, leiab igal hooajal üle 70 erineva talutoote.

Jätkusuutlik ja säästlik ettevõtlus

Maria jaoks on tähtis jätkusuutliku ettevõtlusega elustiil. „Loodus pakub meile pisikeste etappide kaupa erinevaid taimi. Nii on võimalik aastaringselt tootmisega tegeleda, ilma et ennast ja loodust ära kurnaks,“ arvab Maria ja lisab, et tänu loodusele on talu tootevalik küll väga mitmekesine, kuid tema keskendub ainult nendele taimedele, mida ta põhjalikult tunneb. Kuna looduses on taimi, mis õitsevad ainult kaks nädalat aastas, peab korjamist väga hästi planeerima. „Üks on kindel – ma ei aja taga mahtu, vaid tegutsen vastavalt nõudlusele ja sellele, mida loodus pakub,“ kinnitab Maria. Ta on veendunud, et sellise tootmisstiiliga küll rikkaks ei saa, kuid süda on rahul ja meel rõõmus.

Enamik taimi korjatakse koos pereliikmete ja tuttavatega talu kolmeteistkümnelt hektarilt. Lisaks on perenaine ise taimi juurde istutanud. Näiteks tõi ta Islandilt lõhnava madara seemneid. See taim kasvab siinses keskkonnas väga hästi. Lisaks on ta soodustanud nurmenukkude levikut. Talul on ka oma roosipõld, mille vitamiinirohketest marjadest valmistatakse moosi, želeed, äädikat ja siirupit. Tootmiseks kasutatakse Orissaares asuvat suurt 140 m2 suurust tehast.

Mitmekülgne tootevalik