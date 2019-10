1 min.

Üllatav uuring: kui soovid, et su vabapidamisel olevad kanad oleks õnnelikud, võimalda neile just seda

Vabapidamine on muutumas ainuõigeks kanade pidamise viisiks. Nende heaolu seisukohalt on tehtud ka mitmeid uuringuid ja tuleb välja, et kanadele ei piisagi lihtsalt niisama jalutusplatsist.