Värskes Maakodu erinumbris Kaunis Maakodu | Kõik sai alguse vanast palkaidast ehk armunud Kaberneeme kalurikülasse

Maalikunstnik Tiina ja tema abikaasa Mihkel Ojaste on kujundanud endisest räämas kruusakarjäärist oma Mäeotsa talule unustamatute vaadetega aia. Maastik on ilmselgelt tehtu eest tänulik ja pakub nüüd kunstnikule uuteks maalideks nii ainest kui ka inspiratsiooni.

Kasekäsn ehk must pässik on tuntud kui ravimtaim, kuigi ta tegelikult taimeriiki ei kuulugi. Omaduste ja toime poolest seente seas kõige võimsam, sellepärast peetaksegi teda õigustatult seente kuningaks.

Põnevad road kullakarva kõrvitsast Käes on kuldne kõrvitsaaeg ja kollased nunnud ootavad oma järjekorda. Isegi kui teie enda aiamaal kõrvits tänavu ei kosunud, võite üsna kindel olla, et kellegi käest te kullakarva kera ikka saate.

Uhke musta lokilise karvaga vene must terjer on omamoodi Vale-Dmitri, sest terjerit on temas alles vaid nime järgi ja tasakaalukamat koera on raske leida.