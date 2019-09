Mida teha pihlakatega? Seitse kasulikku ideed

Kui õunte ja ploomidega on sügis kohati kitsi, siis pihlakaid võib leida igast Eestimaa nurgast.

Tänavu peaks pihlakatest jätkuma nii lindudele kui ka inimestele – marjad on prisked, kobarad puhtad ja terved. See paneb tahtmatult mõtlema, kas peale silmailu saaks neid marju ka talveks sisse teha.

Pihlakatee



Pihlakatee on hea seetõttu, et C-vita­miin säilib marjades ka pärast kuivatamist. Õige aeg marjade korjamiseks on september või oktoober. Liiga pikalt ei maksa korjamisega venitada, vastasel korral jõuavad linnud ette.