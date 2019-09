RETSEPTID | 5 sügiseselt soojendavat vormirooga

Kas vormiroogadeks nimetame neid, mis on valmistatud vormis, või on need toidud, mis aitavad meil talveks hoopis vormi saada?

Võtke kuidas tahate, ent igapidi on tegu toitudega, mis sobivad suurepäraselt soojendama jahedaid sügisõhtuid ehk tõeline comfort food. Veelgi parem on, et vormiroad valmivad enamasti suurema vaevata, vahel on ettevalmistuseks tarvis ainult üht nõud – panni, mida on võimalik ka ahju panna.