Eestis toimus maailma suurim Black Food Festival

Soolaste toitude osas pälvis I koha Noa Chef’s Halli valikusse kuulunud lõkkeporru trühvli ja sidruniga, II koha sai veganrestorani Tru Kitcheni mustjaslilla porgandi rösti musta miso-majoneesi, musta küüslaugu ja fenkoliseemnetega ning III kohale platseerusid Must Küüslauk poolt valmistatud must küüslauk ning Karjase saia musta seesamiga sourdough sai.

Parimate mustade jookide hulgas tuli esikohale Pühaste Pruulikoja ja Kokomo Coffee poolt valmistatud Midnight Macchiato Bourbon BA, II koha sai Valgejõe Veinivilla musta leedri vein MUST ning III koha Anderson’s Craft Beer Dark Night single malt BA.

Festivalipäeva jooksul toimus ka põnev programm, mille käigus said lapsed osaleda mängulises pudrugrafiti töötoas, lisaks oli võimalik kuulata restorani Ore peakoka Silver Saa loengut fermenteerimisest, osaleda Metsik Toit korraldatud fermenteerimise töötoas, nautida Lepatriinu ja Black Bread Gone Mad muusikat jne. Päeva juhtis Robin Juhkental. Õhtu lõppes järelpeoga Must Mesi.