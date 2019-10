Maailma puhtaimad mereannid pärinevad Alaska vetest

Jätkusuutlik kalapüük

Erinevalt enamikust maailma kalatööstustest võitlevad Alaskal asuvad ettevõtted ülemäärase kalapüügi, looduslike elupaikade hävitamise ja saaste vastu. Sealset kalapüüki tunnustatakse ka mujal maailmas jätkusuutlikkuse näidismudelina, mida arendatakse jätkuvalt edasi. Teadusuuringute abil leitakse veelgi viise, kuidas hoolitseda kalasaagi rohkuse ja tervise eest.

Kommertsliku kasumile orienteeritud suhtumise asemel on esikohale seatud loodushoid ja jätkusuutlikkus – mereannid on oluline loodusressurss ja ühtlasi riigi majanduse elutähtis osa. Sellega on suudetud lisaks unikaalsele puutumata merekeskkonnale tulevastele põlvedele alles hoida ka mitmesuguseid kalaliike.

Alaska mereannid jõuavad ka Eestisse

Lisaks kodumaistele Läänemere kalasaadustele leiab meie poelettidelt Alaska vetest pärinevaid kalatooteid nagu VIČI surimi lumekrabipulgad, mis on rahvasuus tuntud kui krabipulgad.

Surimi tähendab jaapani keeles kala-hakkliha. VIČI lumekrabipulgad ongi valmistatud Alaska vetes elavast Vaikse ookeani mintaist. Selle piirkondliku valikuga tagatakse tootmiseks kasutatava kala kõrge kvaliteet ning lumekrabipulgad sisaldavad rohkelt inimese organismile vajalikke valke ja mineraale.

Surimi – tervislik kalatoode

Endiselt on levimas arvamus, et surimipulki valmistatakse jääkidest ja kehva kvaliteediga toorainest, mistõttu peetakse surimit ebatervislikuks toiduks. Tegelikult on tegemist just tervisliku vahepalaga ja selle kontrollimiseks tasub lugeda iga toote puhul pakendilt koostisosi – erinevad surimitooted sisaldavad ka eri koguses kalatoorainet.