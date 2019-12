KUULA SAADET | “Vala välja!” #25 ehk sünnipäevasaade, kus proovime aastakäigušampanjasid ja räägime kõigest, mida šampanjadest peaks teadma

Sellel, miks sel korral maitsmiseks just aastakäigušampanja valisime, on aga selge põhjus. Võib muidugi juba maitsmata kahtlustada, et tegemist on väga maitsva joogiga, aga üks põhjus on meil veel. Nimelt tsiteerib veiniajakirjanik Lettie Teague raamatus “Educating Peter: How I Taught a Famous Movie Critic the Difference Between Cabernet and Merlot Or How Anybody Can Become an (Almost) Instant Wine Expert” tuntud veinikriitik Robert M. Parkerit, kes teatanud Teague’ile, et kõik non-vintage šampanjad tuleks juua ära “15 minuti jooksul alates veini lahkumisest sellest kohast, kus ta valmistatud on”. Teague ise leidis, et tõde on ilmselt kuskil Parkeri pakutud 15 minuti ja kuue aasta vahel. Uurime saates Igor Söödilt järele, kellel tema hinnangul õigus on (vihje: Sööt arvab, et kui Parker seda väitis, oli ta veel poisike).