Door to Door: Lisanna Vegan Cafe

Astun laua ligi, kus istub sirge ja enesekindla rühiga Linda, mõlema kohviku omanik. Juba esimeste minutite jooksul saab selgeks, et tegemist on inimesega, kes teeb ja jõuab kõike, mida ette võtab. Sisekujundushuviline noor ema on teadnud juba 12. eluaastast alates, et soovib kord oma kohviku avada. Tema tütre nime kandev kohvikukett on oma kahe asukohaga saanud kiiresti veganite ja mitte-veganite meelispaigaks.

Üheks arvatavaks Lisanna edu aluseks on Linda veendumus, et taimse päritoluga toit, sealhulgas maiustused, ei pea tähendama vähem maitsvamat elamust. Kõik seni proovitu on Lisannas maitsenud tõesti vähemalt sama hästi, või veel paremini kui „tavatoit“ ning paljud külastajad ei ole isegi mõistnud, et söövad 100% taimset menüüd. See on tegelikult olnud ka Linda sooviks. Vihjeid tegelikkusest leiab terane otsija aga menüüst endast: näiteks ühe vegan vorstiga grillvõileiva nimetuseks on „valevorst“.