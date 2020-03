1 min.

Kuidas kasutada kontaktivaba kojuvedu Woltis

Kõigi turvalisuse huvides rakendub “kontaktivaba kojuvedu” kõigile Wolti tellimustele automaatselt ning Wolti tellimus jäetakse ukse või sissepääsu ette. See tähendab, et tuleks jälgida äpist/veebist oma tellimuse saabumist ning korjata tellimus ukse tagant alles siis, kui kuller on juba lahkunud.