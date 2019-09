Millega Sandra Daškova aega kokku hoiab?

Sandra Daškova tahtis näha, kas ta suudab toitumise osas järjepidev olla ning kolm korda päevas süüa ja tellida kõik need toidukorrad Woltiga. Seetõttu võttis ta vastu väljakutse ja veetis nädal aega Woltiga

Sandra hindas enim seda, et sai köögis vaaritamise asemel palju aega perega veeta. “Woltis on selline suurpärane võimalus nagu toidu ette tellimine. Kasutasin seda mitmeid kordi ning läksin restorani kohapeale sööma. Jäi vahelt ära pikk ootaeg. Wolt andis mulle rohkem aega tegeleda enda asjadega ning võimaluse mitte aega kulutada söögitegemisele,” ütles Sandra.

Proovi Sandra lemmikuid, mis on hetkel Woltis eripakkumises!

Mack Bar-B-Que – crispy wings. Me teame, juba mõte kanatiibadest paneb neelud jooksma ja kui tegemist on veel eriti krõbedate tiibadega, tuleb need kohe tellida.