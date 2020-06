3 min. Mis teeb ühe burgeri eriliseks? Oma Maitse Wolt Astun sisse Volta Loftide külgmisest uksest, paremat kätt jääb hetkel veel räämas hoonekompleks – midagi sellist, mida veel aastaid tagasi võis näha Telliskivis. Otse nõlvalt alla asub aga tärkav Noblessneri sadamalinnak. Nende kahe maailma vahele on ennast sisse seadnud Viru Burger x Volta Resto

Aastake tagasi asusid Viru Burgeri tegijad oma burgeriletiga veel Viru keskuse väliterrassil. Volta ruumides aga tunnen, et nüüd on Viru Burger endale sobiva kodu leidnud. Koha, kus on heitliku Eesti suve tingimustes terrassiga võrreldes vähem … tuuline ja vihmane? Aga mitte ainult, linna moodsaim burgerikoht, mis on Viru Burgeri lööklauseks, vastab kirjeldatule. Avar, minimalistlik ruum laia mustast marmorist letiga on iga trendika foodie jaoks visuaalselt meelipaitav.

Lülile toiduvalmistamise ja presenteerimise vahel on ilmselgelt mõeldud. Burgerid saabuvad lauale metallist kandikul, mille peal Viru Burgeri signatuurpaber, sama logo kannavad ka burgeri ümbrispaberid. Kogu see kooslus koos burgeri endaga moodustab laheda terviku.

Lauas istub minu vastu chef Mart Klaas, kes on varem olnud peakokk restoranides Art Priori ja Wöse.

Wolt

Pole just ülemäära palju burgerirestorane, kellel on ette näidata fine dining'u kogemusega kokk. Ma ei küsi, miks, sest ma olen näinud ja tean juba 2019. aasta suvest, et see, mida Mart Viru Burgeriga teeb, on talle soul food'iks ja kajastub nii tema olekus grilli taga kui ka burgerite maitses.

Küsin hoopis, mida ta on fine dining'u kogemusest endaga kaasa võtnud? „Peab teadma, kuidas kasutada toorainet selliselt, et võtta sellest maksimum. Alates liha maitsestamisest kuni saia grillimiseni ja burgeri ladumiseni kiht kihi haaval. See mõjutab, millised maitsed esile tulevad.“ Juba varem, kuid eriti viimase aasta jooksul, on inimeste harjumus liikunud enam mitte lihtsalt tänavatoidu, vaid hea ja kvaliteetse tänavatoidu suunas. Kõik need oskused, mille Mart on oma varasemast etapist üle toonud, kajastuvad lõpuks burgeri maitses.

Wolt

Viru Burgeri menüüst võib leida kaheksa burgerit ja ühe soolakas-magusa üllatuse – Wolti eriburgeri, mida saab tellida ainult Wolti kaudu ning mis on kujunenud täielikuks hitiks, saavutades kohe enim tellitud burgeri staatuse. Vahtrasiirupiga peekon, karmelliseeritud sibul ja marineeritud kurk sinepiga moodustavad maitsekombinatsiooni, mis tekitab kõhtu ühe nendest „hell yeah!“ heaolutunnetest. Tasub proovimist! Huvitav, milline võiks olla järgmine maitsekombo …