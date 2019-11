Oot-oot, miks söövad Helene Vetik ja Madis Nestor mööblisalongis?

Kuigi Helene hoiatas Madist, et hommikust süüa ei tasu, pugis Madis siiski ka kodus enne shoot'i kõhu täis. Algus tundus kerge …

Olles Wolti (toidu)modell, saad vabalt tegeleda oma igapäevatööga. Tähtis on võime söömist jätkata ja sealjuures meeleolukas püsida.

Foto: Kris Süld, toit: Mia Via Coffe

Elle Decori ajakirjad diivanilaual olid meeleolu loomiseks. Madis leidis, et tal pole mõtet ajakirju sirvida, sest tal on kodu „el dekoor”. Me usume (ja kadestame)!