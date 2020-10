7 min. 5 PARIMAT | Tallinna maitsvamad, omanäolisemad ja meeldejäävamad burgerid Oma Maitse Milline on Tallinna parim burger? Unsplash.com Burgerid on viimasel ajal hõivanud toidumaastikul koha, mida igatseks iga maailma toit. Burgerid on kõikjal, igas restoranis, baaris, uulitsakohvikus, ööklubis ja laadal. Burgereid on lihtsaid ja keerulisi, on kõrgeid ja madalaid, on klassikalisi ja eksklusiivseid, on veidraid ja veel veidramaid. Selge on see, et heast burgerist ei suuda mitte keegi mööda vaadata!

Ka Tallinn pakub võimsaid burgerielamusi ja pakub neid väga paljudest erinevatest nurkadest: ka meil on võimalik nautida Ameerikast toodud klassikat, kus liha maitse on see, mis annab kogu suutäiele tooni, kuid on ka neid burgereid, kus lihast tulev umamimekk on vaid saatjaks burgerile lisatud muudele maitsetele. Avastamist on igal juhul rohkem kui küllaga.

Uurimegi järele, millised on need viis bistrood, kust saab Tallinna parimaid burgereid!

818

818 on uus tänavatoidurestoran, mis asub Balti jaama trammipeatusest 100 meetri kaugusel, Vana-Kalamaja tänav 6. Iga päev pakutakse kvaliteetsetest toorainetest tehtud burgereid, hõrke salateid, käsitööna valmivaid friikartuleid ja kosutavaid jooke. Restoranis kasutatakse ainult keskkonnasõbralikke pakendeid, oma tööd tehakse armastusega ja arenetakse pidevalt edasi.

Reedel ja laupäeval on restoran avatud öösel kella kaheni, nii saab ka kõige näljasem või kõige hilisem külaline kõhu täis. 818 on sinu hilisõhtune snäkk, mis toob naeratuse näole ja teeb tuju heaks. Tuju teeb lõbusaks ka restorani mõnus joogivalik ja kui sellest veel ei piisa, siis 818-s on au sees ka hea muusika.

Hea toit, head inimesed ja soe tuba, mida veel tahta? Vaata ise järele!

818

Vana-Kalamaja 6

+372 5366 9726

Instagram: 818streetfood

Facebook: 818streetfood

VegMachine

Balti jaama turu hoones on end sisse seadnud Eesti esimene vaid veganimaitsetele ja eetilisele toidule keskendunud tänavatoiduresto. VegMachine pakub kõiki tänavatoidu põhilisi maitseid ja roogi, kuid teeb seda ilma loomsete tooraineteta. Ning teeb seda äärmiselt võimsal tasemel ja maitsetega, mida kusagil mujal naljalt ei kohta. Seda, et liha on burgerist välja võetud või veiseliha asemel on saiade vahele praetud hoopis tekstuurne Beyond Meat burger, kohe aru ei saagi.

VegMachine’i kuulsaim ja populaarseim toit Cheeeze Burger teeb linnukese kõikidesse neisse kontrollkastidesse, milline üks burger olema peaks: krõbeda, kuid pehmesisulise saia vahele on lisatud tekstuurne, suitsune kotlett, selle juurde grillitud küüslaugukastmega krõmps kapsasalat, umamirikkad tomativiilud ja hapet lisavad marineeritud punase sibula rõngad. Kokku maitseb see sümfooniana, mis laulab keelel ja teeb tuju lihtsalt heaks.

Kuid see pole veel kõik, sest lisaks mainitule saab menüüst valida veel Beefsteri vrapi, kuuma võileiva või hetkel kõige populaarsema roa: Vöneri veganiviineritega friikartulid ehk Laetud friikad. Kõhu saab täis, tervis ütleb aitäh ja olemine on kerge!

Tulge maitsma veganiroogasid, millesse armuvad ka kõik lihasõbrad!

VegMachine

Kopli 1

+372 5647 6253

www.vegmachine.ee

Instagram: vegmachineft

Facebook: vegmachinebalta

Patarei Burger

Patarei Burger on burgerite gurmeerestoran Noblessneri sadamalinnakus. Menüüs on põhirõhk burgeritel, kuid pakutakse ka erinevaid friikartuleid, salateid, mereande, snäkke ja magustoite. Kõik burgerid on tehtud Hispaania söeahjus, mis töötab 100% puusöega ja kus temperatuur on üle 250 kraadi. See annab lihale eriti mahlaka maitse. Iga päev ootavad teid uued lõunapakkumised, mida tasub kindlasti proovida. Kui nälg ei näpista, võib merevaatega terrassil nautida ka Patarei craft-õlut või kokteile. Patarei Burgeri eesmärk on näidata, et kiirtoit saab olla täisväärtuslik. Teretulnud on kõik, kes hindavad kvaliteetset toorainet ja otsivad uusi põnevaid maitseid.

Patarei Burgeri menüüs leidub nii veise-, kana- kui kalalihaburgereid, kuid ka veganiburger, milles kasutatakse maailmas juba tuntud Beyond Meati. Esindatud on ka erinevate köökide maitsed – Eestist Indiani. Kui ei tea, millist valida, siis tasub kõik järjest ära proovida! Kui aga burks üldse ei isuta, siis saab menüüst valida muid hõrke roogi: näiteks bataadifriikaid. Muidugi saab ka magusat!

Ka burgerirestorani omapärane interjöör ei jäta teid ükskõikseks! Alustades suurepärase valgustusega, jätkates huvitava atmosfääriga. Kõik on ehitatud toidu ja jookide nautimiseks.

Restoran ootab teid iga päev alates kella 12-st. Rohkem infot leiate Patarei Burgeri Facebooki ja Instagrami lehtedelt!

Patarei Burger

Staapli 3

+372 5663 6900

www.patareiburger.ee

Instagram: patarei.burger

Facebook: patarei.burger

Uulits Tänavagurmee

Eesti tänavagurmee teerajaja Uulits pakub Tallinnas ja Tartus tänavatoitu kaasaegses, tervislikus ning kodumaises võtmes. Uulitsa menüüs on kohapeal valmistatud mahlased veiselihaburgerid ja -vrapid, käsitöökartulid ja naturaalsed joogid. Samuti on uuenenud sügismenüüs mõeldud taimetoitlastele, kes saavad valida tofupihvi või taimse pihvi ning loomulikult veganimajoneesi.

Uulitsa gurmeeburgerid ja -vrapid valmistatakse ning pannakse värskest kohalikust toorainest kokku alati alles siis, kui klient on oma tellimuse esitanud. Ka majoneesid, moosid, kastmed ja ketšupid valmistatakse kohapeal.

Kuue tegevusaasta jooksul on Uulits kasvanud ja praegu on Tallinnas avatud kolm Uulitsat, Tartus üks Uulits ning lisaks vurab mööda Eestit ringi mitu Uulitsa toiduautot. Kõik, kes hindavad kvaliteetset burgerielamust, on oodatud tõelist Eesti tänavatoitu nautima Uulitsasse.

Vaata lähemalt www.uulits.ee ning ole kursis Uulitsa tegemistega Facebookis!

Uulits Tänavagurmee

www.uulits.ee

Instagram: uulits

Facebook: uulitsrestoran

#uulits