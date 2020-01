3 min. Barbora – uus konservatiivne erakond? Kirke Pentikäinen Bambora.ee 2018. aasta oktoobris sisenes turule uus e-toidupood Barbora. Meilt on küsitud, miks selline nimi ja mida see tähendab. Barbora brändi loomisel oli meie eesmärk anda e-poele positiivse kõlaga nimi, millega klient saaks ise seoseid luua.

Barbora on tegelikult aga Ida-Euroopa naisenimi ja pärineb nimest Barbara. Eesti inimesele on see nimi küllaltki tundmatu, aga kasutusel näiteks Leedus ja Tšehhis. Nii võib Barbora olla näiteks sinu hea sõbranna, kes toob hommikukohvi kõrvale saiakesi, või hoopis ema, kes hoolitseb, et külmkapp oleks alati head ja paremat täis.

Käimasolev kampaania “Mis on Barbora?” on mõeldud eelkõige brändi tuntuse tõstmiseks, et lisaks olemasolevatele klientidele jõuda ka uuteni, kes pole Barborast veel kuulnud. Turunduspartnerit otsides teadsime, et tahame olla oma turunduskontseptsiooniga pigem julged, ja olime valmis katsetama erinevate ideedega. Sattusime ühise laua taha Must Muna reklaamiagentuuri meeskonnaga ja leidsime ka ühise keele. Must Muna tootmine oli varasemalt kiletanud meie uued Barbora kaubikud, kuid loovtöö osas me koostööd teinud ei olnud. Meile meeldis väga nende loovtiimi lähenemine ja tänu neile nägime end veidi teisest küljest, erinevalt sellest, millisena olime ise harjunud end igapäevaselt nägema.

Barbora kampaania üheks oluliseks sõnumikandjaks on tele- ja sotsiaalmeediaklipid, mille eesmärk on teavitada inimesi Barbora e-poest ning tuua välja meie konkurentsieelis seoses tasuta kojuveoga. Teaser tüüpi reklaamklipis ei ütle me siiski traditsiooniliselt otse välja, mis või kes on Barbora, vaid säilitame salapära ja tekitame kerge intriigi.



Barbora kampaania teiseks oluliseks reklaamikanaliks sai välimeedia – Hobujaama trammipeatus ning bussipeatuste reklaamipinnad üle Tallinna. Kuidas aga tõmmata välimeediapindadel inimeste tähelepanu? Ka seal oli reklaamiagentuuri idee läheneda pigem ebatraditsiooniliselt ja selle asemel, et selgelt välja öelda, kes me oleme, küsime seda outdooris hoopis möödujatelt. Teatud võtmesõnu kasutades vihjame ühiskonnas palju kõneainet tekitanud teemadele. Vast kõik tallinlased teavad, kui suurt poleemikat tekitasid pealinnas Nolani uue filmi võtted, või kui tulised on viimasel ajal erakondade vahelised hõõrdumised. Nii mõnigi on tähele pannud, kuidas alkoholifirmad end läbi uute alkoholivabade õllede reklaamivad, ja kui murettekitav on inimeste järjest suurenev kehakaal. Need on teemad, mis inimesi kõnetavad ja tähelepanu püüavad. Lisaks sõidab telereklaami ja välimeediaga paralleelselt Tondi-Lennujaama suunal konkreetsete sõnumitega bränditud Barbora punane tramm.