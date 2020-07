Elustiil #8: juustutootmises on keskkonnanõuded tõusnud oluliseks faktoriks

E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas ütles, et kogu Euroopa on hakanud väärtustama loomade heaolu. „Eesti farmides pole juba ammu ükski lehm ketis, nad saavad vabalt liikuda sööda- ja lüpsmisplatsi vahel, neil on alati vaba pääs söödale ja joogile. Lehmade tervisenäitajaid jälgitakse pidevalt, et avastada võimalikult ruttu nende haigused,” rääkis Murakas. „Eestis on loomade olukord tublisti parem kui vanas Euroopas, aga see ei tähenda, et meil ei ole loomapidamises kuhugi edasi areneda. Me armastame öelda, et lehm ei ole majandusloom, vaid lemmikloom. Me peaksime kõik selliselt suhtuma, et lehm on lemmikloom, kuigi neid peetakse majanduse tarbeks,” lisas ta.