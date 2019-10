Galerii | Kokandushuvilised tähistasid oma Oktoberfesti

Ürituse korraldaja, köögiseadmete bränd NEFF, on alati lugu pidanud sellest, et köögiseadmed innustaksid toidutegemist nautima. Juba brändi looja Carl Andreas Neff uskus, et kokkamine on miski, mida on eriti vahva teha toredas seltskonnas. Neffi veendumuse eest seisab köögiseadmete bränd tänini ja seda isegi Eestis. Igal aastal – sageli koguni mitu korda aastas – kutsutakse kokku Eesti köögikunsti koorekiht, aga ka firma koostööpartnerid, et üheskoos proovile panna nii oma kokakunstišedöövrid kui ka NEFFi köögitehnika.

Eelmisel neljapäeval kogunetigi taas Academic Food Labi, et ühiskokkamisest rõõmu tunda. Teiste seas nautisid õhtut toitumisnõustajad Erik Orgu ja Teele Teder, modell ja kokandusentusiast Sandra Daškova, tšellist Silvia Ilves ning armastatud raadiohääl Allan Roosileht. Nagu juba mainitud, peeti seekordne üritus oktoobrikuule kohaselt Oktoberfesti vaimus, mis tähendab, et kogu üritust toetasid õlle maitsenüansid. Juba ainuüksi pokaalis kihisev tervitusjook pakkus tõelise üllatusmomendi – selleks oli šampanjameetodil valmistatud õlu Jaanihanso Biere Brut. Elegantse mulliga puuviljane jook oli tõeline üllataja ka naiste seas, kes muidu õlut ei armasta. Selle ja teiste toidu kõrvale passivate õllesortide eest hoolitses Õllenaudi sommeljee, kes korraldas külalistele ka meeleoluka pimetesti, kus kõige kangema õlle kraadid ulatusid suisa 15ni.

Tervitusjook ja suupisted nauditud, õlle pimetest tehtud, suundutigi köögi poolele, kus kokandushuvilisi tervitasid Academic Food Labi peakokad Priit Toomits ja Andrus Laaniste. Mis seal salata, agarad kokad olid osa töö juba kokkajate eest ära teinud. Nii oli seakülg ahjus sisetemperatuurini ära küpsetatud, ka broiler nautis juba õllepudeli otsas ahjukuumust. See ei tähendanud aga sugugi, nagu oleks külalised vaid pealtvaatajaks jäänud – ette ära tehti üksnes see, mis säästis külalisi juba hommikul kohale tulemast. Ruttu jagatigi kokandushuvilised nelja rühma ja iga köögisaarekese taga hakkasid valmima erinevad road – kes sai vastutavaks sinimerekarpide eest, kes hakkas tegelema õllepudelil küpsetatud ja rebitud kanaga, kelle valmistada jäi seakülg ja hautatud kapsas, kes asus magustoidu kallale. Kõiki toite ühendas mõistagi üks ja seesama – õlu. Hapukapsas sai seltsiliseks Õllenaudi porteri, sinimerekarbid sulistasid pilsneris, magustoiduks oli aga õlletainas õunatempura, mida serveeriti karamelliseeritud linnastega.

Elevust jagus köögisaali omajagu. Üks, mis külalistes palju elevust tekitas, oli NEFFi köögitehnika ühes oma enneolematult uhkete ja mugavate funktsioonidega. Nii võttis sinimerekarbi toimkond korraks suisa hoo maha, et tutvuda pliidiplaadi eemaldatava juhtnupuga. Õhinaga uudistamise saatel jõuti peagi üheskoos selgusele, et tegemist on iga koduperenaise unistusega – peale selle, et seda saab kasutada ka lapselukuna, on juhtnupp sensorjuhtimisest palju tundlikum. Teab ju iga kodukokk omast käest, kui tüütu on pidev kätepesu, mida puutetundlik köögitehnika sageli nõuab. Juhtnupp reageerib aga suurima heameelega ka sinu toidustele kätele – ei peagi enne igat nupuvajutust jälle kraani alt läbi käima.

Uudistamist jagus aga ka ahju äärde. Funktsioon Slide&Hide, mis peidab ahju avamisel ukse kapi sisse, on teine asendamatu abimees köögis. Tänu sellele ei pea kiire küpsemiskontroll ja maitsestamine lõppema põletada saamisega, nagu kipub köögis sahmerdades ikka aeg-ajalt juhtuma. Elevuses külastajad tõdesid kui ühest suust, et selline funktsioon on esimene, millest kodus puudust tundma hakatakse.

Veel lauaski istudes ja head-paremat nautides kuulis siin ja sealpool muljetamisi NEFFi köögitehnikast, mille kõiki funktsioone ei jõutudki ära imestada. Ka Wesse köögisalongi esindaja, NEFFi edasimüüja, rääkis ühe laua otsas pikalt-laialt sellest, kui tark on tänapäeva tehnika. Nimelt tuli jutuks Home Connecti funktsioon, mis võimaldab mobiilirakenduse abil oma koduahju sisse lülitada juba näiteks töölt koju sõites või toidupoes. Laudkond jõudis üheskoos järeldusele, et NEFFil on tõesti väga palju toiduvalmistamist lihtsustavaid funktsioone, mis aitavad ehk kokkamisarmastuseni jõuda ka neil, kes muidu köögis toimetamist eriti ei salli.

Kõhud täis, erinevad Õllenaudi õllesordid järele proovitud, hakkasid külalised end vaikselt kodu poole sättima. Vaimustunud tänusõnu korraldajaile ja peakokkadele võis kuulda mitmelt poolt. Kes soovis veel peakokkadega koos pilti teha, kes arutas veel viimaseid detaile köögitehnika funktsioonide või kokakunsti teemal. Üks mis kindel, koju mindi meeliülendava tundega ning väga huvitava kogemuse võrra rikkamana. Toitumisnõustaja Teele Teder jagas veel enne lahkumist oma mõtteid. Ta olla juba mitu aastat vaadanud ürituse galeriid ja mõelnud, et sellisel meeleolukal kooskokkamisel osaleks isegi. Tundub, et oma mõtetega tasub ettevaatlik olla! Sel aastal potsataski kutse ka tema postkasti. Ürituse lõppedes valdas teda aga rõõmutunne – olgugi et ta oli aastatega oma ootused kõrgeks kruttinud, ei vedanud teda miski alt. Ühiskokkamise rõõm, mida NEFF oma innovatiivse köögitehnikaga propageerib, saatis teda veel uksest väljudeski ning ta julges veendunult arvata, et positiivseid emotsioone jagub veel päris mitmeks päevaks. "Osaleksin iga kell uuesti," tõdes ta lahkudes.

Tahad kokkamisrõõmust ka ise osa saada? Proovi sinimerekarpide retsepti.

Sinimerekarbid, pilsner, tšilli, koriander, sibul, küüslauk

Kontrolli karpide elusolekut. Tükelda sibul ja küüslauk ning kuumuta võis sobiva suurusega potis. Lisa tšilli, pilsner ja elusad sinimerekarbid.